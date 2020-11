ΝΒΑ: Οι Λέικερς ανακοίνωσαν τον Μαρκ Γκασόλ

Παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Πάου Γκασόλ.

Οι «λιμνάνθρωποι» εξέτασαν την περίπτωση του Ισπανού φόργουορντ/σέντερ, προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ήρθαν σε συμφωνία μαζί του, ανακοινώνοντας μάλιστα την απόκτησή του.

Ο 35χρονος άσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ραπτορς, έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Τον Μαρκ Γκασόλ καλοσώρισε στους Λέικερς ο αδερφός του, Πάου, ο οποίος αγωνίστηκε επί σειρά ετών με μεγάλη επιτυχία στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Welcome to the @Lakers family! 💜💛 https://t.co/1GDtRMLQ8B