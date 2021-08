Ποστάρισμα-έπος από τη Μονακό: Ο Φάμπρεγας σε ρόλο ταξιτζή για να... κλέψει τον Μέσι!

Στραμμένα στο Παρίσι είναι τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη, λόγω του μεταγραφικού «μπαμ» που ετοιμάζεται να πυροδοτήσει η Παρί Σεν Ζερμέν με την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός αστέρας ως γνωστόν έφτασε στην «Πόλη του Φωτός» το απόγευμα της Τρίτης, με τη Μονακό να δημοσιεύει στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο... απειλεί τους πρωτευουσιάνους ότι θα κλέψει τον πρώην ηγέτη της Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα σε αυτό απεικονίζεται ο άλλοτε συμπαίκτης του Μέσι στην Μπαρτσελόνα και καλός του φίλος, Σεσκ Φάμπρεγας, να βρίσκεται στο τιμόνι αμαξιού, με το ποστάρισμα να συνοδεύεται από το εξής σχόλιο: «Μην κουνηθείς Λέο, ο ταξιτζής σου είναι στον δρόμο σου».

Don’t move Leo, your taxi driver is on his way! 🌬️



🚕 @cesc4official pic.twitter.com/xkdrF18B2b