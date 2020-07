Η Νόριτς έγινε η ομάδα με τους περισσότερους υποβιβασμούς στην Premier League

H Nόριτς υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Γουέστ Χαμ , γνωρίζοντας την ήττα με το εμφατικό 4-0, κι έτσι υποβιβάστηκε και μαθηματικά στην Championship.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη τα «καναρίνια» κατέγραψαν ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς έγιναν η ομάδα με τους περισσότερους υποβιβασμούς στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, αυτός είναι ο πέμπτος υποβιβασμός στην ιστορία της Premier League για τη Νόριτς, η οποία μέχρι πρότινος είχε... συγκάτοικους στη σχετική λίστα τις Κρίσταλ Πάλας, Μίντλεσμπρο, Σάντερλαντ και Γουέστ Μπρομ.

