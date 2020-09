Η αποστωμοτική απάντηση του Πίπεν στον Τζέφερσον για τον Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαι ο Γιάννης, δεν έχω δύο βραβεία MVP»

Με τον Σκότι Πίπεν «που χρειάζεται τον δικό του Τζόρνταν» παρομοίασε ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά τη νέα ήττα των Μπακς από τους Χιτ, με τον «Ινδιάνο» πάντως να του δίνει μία αφοπλιστική απάντηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο παλαιμαχος αστέρας των Σικάγο Μπουλς τόνισε ότι δεν είναι ο Γιάννης, ενώ έσπευσε να... απονείμει και το φετινό βραβείο του MVP στον «Greek Freak».

«Δεν είμαι ο Γιάννης, δεν έχω δύο συνεχόμενα βραβεία MVP (είναι θέμα ημερών) και αυτός δεν είναι εγώ. Το ερώτημα είναι... ποιος ήσουν ως παίκτης;» έγραψε στο Twitter o Σκότι Πίπεν.

I’m not Giannis—I don’t have back-to-back league MVPs (he will in a matter of days)—and he’s not me. The question is... who were you as a player? 😂 https://t.co/Ce6tGU98s3