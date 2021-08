Κύπελλο Γερμανίας: Η Βόλφσμπουργκ έκανε έξι αλλαγές και απειλείται με αποκλεισμό!

Με αποκλεισμό κινδυνεύει από τη συνέχεια του Κυπέλλου Γερμανίας η Βόλφσμπουργκ μολονότι μέσα στο γήπεδο κατάφερε να επικρατήσει δύσκολα στην παράταση με 3-1 της Μίνστερ.

Κι αυτό γιατί το τεχνικό επιτελείο των «λύκων» υπέπεσε σε γκάφα και προχώρησε σε έξι αλλαγές στη διάρκεια του συγκεκριμένου αγώνα (τρεις στο 90λεπτο και άλλες τόσες στην παράταση), ξεπερνώντας έτσι κατά μία το επιτρεπόμενο όριο.



Η αλλαγή που φέρνει μπελάδες στην ομάδα του Μαρκ Φαν Μπόμελ είναι αυτή στο 103', όταν ο Μεχμέντι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Λακρουά.

Μένει να δούμε αν θα προχωρήσουν σε ένσταση, όπως έχουν δικαίωμα οι ιθύνοντες της Μίνστερ, οι οποίοι το σκέφονται για το τι θα πράξουν.

Potentially problems for Wolfsburg despite their 3:1 Pokal win over Preußen Münster AET.

Wolfsburg could be retrospectively eliminated as they wrongly used 6 subs (3 in normal time/3 in ET.)

DFB rules allow for only 5 subs (0 ET extras).

With a formal protest, WOB could be out.