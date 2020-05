Ρίο Μιγιάκε: Από Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας σε υπηρεσία ντελίβερι για να προπονείται εν μέσω της καραντίνας

Με μια πρωτότυπη ιδέα βρήκε την ευκαιρία να προπονείται εν μέσω της καραντίνας ο Ρίο Μιγιάκε.

Ο Ιάπωνας, ασημένιος Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας στο Λονδίνο το 2012 αποφάσισε να εργαστεί στην εταιρία Uber Eats που παρέχει υπηρεσίες ντελίβερι με το ποδήλατο!

Επομένως βρήκε έναν τρόπο να γυμνάζεται, αλλά και να έχει και κάποια έσοδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιγιάκε αρνήθηκε όλες τις χορηγίες που είχε στο διάστημα της αποχής από τους αγώνες!

«Νομίζω ότι ήταν λίγο ανάρμοστο να λάβω υποστήριξη σε μια τέτοια κατάσταση, γι 'αυτό είπα στους χορηγούς μου να ανασταλούν προς το παρόν οι χορηγίες τους» τόνισε ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης, ο οποίος με τη νέα του δουλειά έβγαζε σχεδόν 19 δολάρια την ημέρα.

«Αναγκαστικά χρησιμοποιώ τις αποταμιεύσεις μου για να ζήσω, οπότε έπρεπε να κερδίσω χρήματα μόνος μου. Σκέφτηκα επίσης, ότι κάνοντας την παράδοση του Uber Eats, θα διατηρήσω την φυσική μου κατάσταση», τόνισε ο Μιγιάκε, ενώ αναφερόμενος στα μέτρα ασφαλείας, πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχει επαφή με άλλα άτομα και είναι μικρός ο κίνδυνος εξάπλωσης. Η μόνη φορά που έχω επαφή είναι όταν παίρνω φαγητό από το προσωπικό του εστιατορίου».

With his #Olympics preparations in tatters, Japanese fencer Ryo Miyake has begun delivering food for Uber Eats as a way to keep up his fitness and bring in a little extra cash during the coronavirus lockdown https://t.co/XaA3Ws67qs by @TarrantJack Hideto Sakai pic.twitter.com/jqrUPAoOTT