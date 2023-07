Ύμνοι Μπέκαμ για Μέσι: «Νικήσαμε τον ανταγωνισμό και πήραμε τον καλύτερο που ανέδειξε το ποδόσφαιρο»

Σε συνέντευξή του στην «Athletic» ο πρόεδρος της Ίντερ Μαϊάμι, Ντέιβιντ Μπέκαμ αναφέρθηκε στο παρασκήνιο γύρω από την μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα του MLS, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του προς τον Αργεντινό σταρ.

«Πάντα είχα στο μυαλό μου να φέρω τον Μέσι. Δεν υπάρχει καλύτερος. Όλα ξεκίνησαν με μια συζήτηση με τους συνεργάτες μου, τον Χοσέ και τον Χόρχε Μας την ώρα που πίναμε ένα ποτήρι κρασί» ανέφερε αρχικά ο παλαίμαχος Άγγλος άσος.

«Τον Σεπτέμβριο του 2019 πήραμε ένα αεροπλάνο και πήγαμε από το Λονδίνο στη Βαρκελώνη μυστικά. Φάγαμε σε ένα ξενοδοχείο με τον πατέρα του Μέσι και αρχίσαμε τη συζήτηση. Εκεί του καταστήσαμε σαφές ότι θα θέλαμε μία ημέρα να δούμε τον Μέσσι στο Μαϊάμι.

Γνωρίζαμε ότι τότε δεν ήταν ακόμα η σωστή στιγμή. Τότε ο Χόρχε μάς έκανε εξαιρετική δουλειά για να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον αναλύοντας τη μεγάλη σημασία της απόφασης του Μέσι να μετακομίσει μία μέρα στο MLS», πρόσθεσε.

Έπειτα αποκάλυψε την αντίδρασή του όταν έμαθε ότι ο Μέσι ανακοίνωσε την απόφασή του να αγωνιστεί στην Ίντερ Μαϊάμι: «Ήμουν με την οικογένειά μου στην Ιαπωνία για διακοπές. Το τηλέφωνο μου δεν σταμάτησε να χτυπάει. Η Βικτόρια μού είπε να το κλείσω. Ήταν πέντε το πρωί. Φόρεσα τα γυαλιά μου και είπα “Έρχεται ο Λίο”. Και τώρα το λέω και ανατριχιάζω.

Νικήσαμε τον ανταγωνισμό και πήραμε τον καλύτερο που έπαιξε ποτέ το άθλημα. Για μια ομάδα η οποία υπάρχει εδώ και τρία χρόνια είναι σαν να κατακτάς το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι ένα συναίσθημα που μοιάζει μόνο με αυτό που νιώθεις όταν βάζει το νικητήριο τέρμα της ομάδας σου σε ένα στάδιο όπως είναι το Γουέμπλεϊ και ο κόσμος φωνάζει το όνομά σου».

Messi, Miami, Manchester United and so much more...@David_Ornstein's exclusive interview with David Beckham — coming soon, exclusively on The Athletic. pic.twitter.com/nR5crDDTJS