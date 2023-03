Τένις: Θρίαμβος της Ριμπάκινα στο Indian Wells, 2-0 σετ την Σαμπαλένκα

Η Έλενα Ριμπάκινα (Νο 10) θριάμβευσε στον Indian Wells κατακτώντας για πρώτη φορά το τρόπαιο, καθώς επικράτησε στον τελικό της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ (7-6|11|, 6-4), παίρνοντας έτσι «άτυπη» ρεβάνς από την Λευκορωσίδα, για τον χαμένο τελικό στο Αυστραλιανό Όπεν.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση κάνοντας break στο πέμπτο game (2-3). Η αθλήτρια από την Λευκορωσία πήρε δύο games διαφορά (2-4), ωστόσο η Έλενα Ριμπάκινα κατάφερε να φέρει στα ίσα το σετ, κάνοντας break στο 8ο game (4-4).

Στη συνέχεια οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα σερβίς τους, με αποτέλεσμα το πρώτο σετ να κριθεί στο tie-break. Πρώτη που πήρε προβάδισμα ήταν η Ριμπάκινα (5-3), όμως η Σαμπαλένκα με δύο mini breaks πήρε κεφάλι στο σκορ, όντας με set point (6-7).

H Ριμπάκινα απάντησε με το ίδιο... νόμισμα (8-7), με την αντίπαλό της να πράττει ανάλογα λίγο αργότερα (10-11). Με το σκορ στο 11-11, η Ριμπάκινα πραγματοποίησε το απαραίτητο σερί, κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-6|11|.

Στο δεύτερο σετ, η αθλήτρια από το Καζακστάν ξεκίνησε με break, αποκτώντας προβάδισμα δύο games (3-1). Στη συνέχεια, η Σαμπαλένκα διατήρησε το σερβίς, δεχόμενη στο 7ο game το break (5-2). Το γεγονός αυτό έφερε πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου την Ριμπάκινα, η οποία δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της, βλέποντας την αντίπαλό της να μειώνει σε 5-4.

Ωστόσο, η Ριμπάκινα δεν σπατάλησε την τελευταία της ευκαιρία και στο 10ο game του σετ κράτησε το σερβίς της για να κατακτήσει το σετ με 6-4, πανηγυρίζοντας τον τίτλο.

🇰🇿 Elena the Elite 🇰🇿



On her fifth attempt, Rybakina scores a first career win against Sabalenka 7-6(11), 6-4 to claim a maiden Indian Wells title!#TennisParadise pic.twitter.com/5gLRNeRXGW