Υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης ως το 2025 ο Ντεπάι

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Μέμφις Ντεπάι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και ο Ολλανδός επιθετικός υπέγραψε το συμβόλαιό του, διάρκειας 2,5 ετών.

Ο 28χρονος διεθνής έχει ενταχθεί από χθες (19/1) στις προπονήσεις της νέας του ομάδας (με άδεια από τους Καταλανούς) και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντιέγκο Σιμεόνε, που αναζητά λύσεις στη γραμμή κρούσης της ομάδας του, μετά τις αποχωρήσεις των Ζοάο Φέλιξ και Ματέους Κούνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Marca", το αρχικό κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 4 εκατ., με διάφορα μπόνους. Παράλληλα, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η συμφωνία περιλαμβάνει όρο, που επιτρέπει στην Μπαρτσελόνα να αποκτήσει το επόμενο καλοκαίρι από την Ατλέτικο τον Γιανίκ Καράσκο, αντί 20 εκατ. ευρώ (έναντι 60 εκατ. που είναι η ρήτρα αποδέσμευσης του Βέλγου εξτρέμ).

