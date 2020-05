Σε απομόνωση τέθηκε ένας εργαζόμενος της Μπολόνια, καθώς εμφάνισε συμπτώματα αντίστοιχα με αυτά του κορωνοϊού.



Οι «ροσομπλού» γνωστοποίησαν ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής αλλά πρόκειται για άτομο από το επιτελείο του συλλόγου.

Όπως είναι φυσικό άπαντες στην ομάδα περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του για να διαπιστωθεί αν έχει νοσήσει από τον κορωνοϊό.

Update: Bologna state the suspended COVID-19 case is in the staff, not a player. https://t.co/jG46xFe5jv