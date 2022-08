Ιταλία: Υπέγραψε σε ομάδα της Serie B o Σεσκ Φάμπρεγας!

Ο πρώην μέσος της Μπαρτσελόνα, της Άρσεναλ και της Τσέλσι, Σεσκ Φάμπρεγας, εντάχθηκε σήμερα ως ελεύθερος στην Κόμο, ομάδα Β΄ κατηγορίας στην Ιταλία, υπογράφοντας μαζί της διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ισπανός πρώην διεθνής αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Ligue 1 με τη Μονακό.

Η Κόμο τερμάτισε 13η στη Serie B την περασμένη σεζόν, μετά την άνοδό της από την τρίτη κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2020-21.

Η ιταλική μάδα ανακοίνωσε την άφιξη του 35χρονου με ένα βίντεο στο Instagram, γράφοντας: «Όλες οι φήμες είναι αληθινές, ναι. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα».

Ο Φάμπρεγας ήταν μέλος της ομάδας της Ισπανίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2010 και τα EURO του 2008 και του 2012, ενώ πανηγύρισε δύο φορές την Πρέμιερ Λιγκ με την Τσέλσι.

The wait is (almost) over 🔵⚪️ @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ