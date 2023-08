Ιταλία: «Κρέμασε» τα γάντια του ο σπουδαίος Τζιανλουίτζι Μπουφόν!

Με μία δήλωση στα social media, ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν επισημοποίησε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, σε ηλικία 45 ετών.

«Τελείωσε φίλοι μου! Μου δώσατε τα πάντα, σας έδωσα τα πάντα. Μαζί το κάναμε» έγραψε ο θρυλικός Ιταλός τερματοφύλακας στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, το οποίο συνοδεύεται από ένα βίντεο, με σπουδαίες στιγμές της καριέρας του.

Ο Τζίτζι Μπουφόν ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Πάρμα (1995-2001 και 2021-2023), με την οποία μάλιστα πανηγύρισε το Κύπελλο UEFA του 1999. Έπαιξε επίσης μία σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας το 2019.

Η καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο, όμως, ταυτίστηκε με τη Γιουβέντους, στην οποία αγωνίστηκε συνολικά 19 χρόνια και κατέκτησε δέκα πρωταθλήματα, πέντε κύπελλα και επτά σούπερ καπ Ιταλίας, ενώ έφτασε τρεις φορές ως τον τελικό του Champions League (2003, 2015, 2017), χωρίς το κερδίσει ποτέ.

Παρέμεινε στη «Γηραία Κυρία» ακόμη και όταν υποβιβάστηκε στη β΄ κατηγορία, λόγω του σκανδάλου στημένων αγώνων.

Ο παλαίμαχος πλέον τερματοφύλακας είναι ο ρέκορντμαν συμμετοχών (176) στην εθνική Ιταλίας, με την οποία αγωνίστηκε σε πέντε Μουντιάλ. Με τη «σκουάντρα ατζούρα» έμελλε να πανηγυρίσει και τη σημαντικότερη επιτυχία της τεράστιας καριέρας του, την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, στη Γερμανία.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG