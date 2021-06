Ρασπαντόρι: Το πρωί διαβάζει για το Πανεπιστήμιο και το απόγευμα παίζει με την Εθνική Ιταλίας στο Euro!

Τι κι αν αυτό το διάστημα το βάρος του έχει πέσει στην Εθνική Ιταλίας, δεδομένου ότι είναι μέλος της «σκουάντρα ατζούρα», που συμμετέχει στο Euro 2020, έχοντας μάλιστα καταγράψει και μία συμμετοχή στη διοργάνωση ως αλλαγή;

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής της Σασουόλο, Τζιάκομο Ρασπαντόρι, περί ου ο λόγος, δεν ξεχνάει τις σπουδές του στη Μηχανολογία ούτε τώρα, που βρίσκεται σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι τα πρωινά, που έχει ελεύθερο χρόνο (σ.σ.: οι προπονήσεις των «ατζούρι» είναι συνήθως προγραμματισμένες απογευματινές ώρες) «... διαβάζω στο δωμάτιο, μόνος μου. Σπουδάζω Μηχανολογία και ετοιμάζομαι για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου».

Giacomo #Raspadori reveals he is studying for university tests while on international duty with #Italy at #Euro2020. https://t.co/MsIW8AR4mn #ITA #Euro2020 #Azzurri #ForzaAzzurri pic.twitter.com/YTvdNq6zaT