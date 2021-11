Ιταλία: Σεξουαλική παρενόχληση δημοσιογράφου on air από οπαδό της Φιορεντίνα

Ευρύτατη καταδίκη, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και από τον χώρο της πολιτικής, προκάλεσε η παρενόχληση Ιταλίδας δημοσιογράφου από φίλαθλο της Φιορεντίνα, την στιγμή που πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση.

Το συμβάν έλαβε χώρα μετά την λήξη του αγώνα Έμπολι-Φιορεντίνα. Το θύμα της παρενόχλησης, η δημοσιογράφος Γκρέτα Μπεκάλια, εργάζεται σε τοπική τηλεόραση της Τοσκάνης.

Ο υπεύθυνος της απαράδεκτης αυτής πράξης, της άγγιξε τα οπίσθια ενώ η ίδια ήταν συνδεδεμένη και συνομιλούσε με τον παρουσιαστή της εκπομπής. «Δεν μπορείς να to κάνεις αυτό», είπε η νεαρή δημοσιογράφος, αλλά ο παρουσιαστής προσπάθησε να μην δώσει συνέχεια στο συμβάν, λέγοντάς της, «μην νευριάζεις».

Χάρη στις κάμερες ασφαλείας, αλλά και στις λήψεις του συγκεκριμένου καναλιού, τις τελευταίες ώρες εξακριβώθηκε η ταυτότητα του δράστη και η δημοσιογράφος έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει μήνυση εναντίον του.

#InternationalDayForEliminationOfViolenceAgainstWomen recently passed

this girl suffers 2 violence on live tv

1 shit: an idiot gropes his butt

2 shit: "workmate" (even more idiotic) says to her "dont get angry"

it happened yesterday #GretaBeccaglia pic.twitter.com/edJcAWnPuL