Κατέπεσε η καταγγελία της Ιορδανίας ότι το Ιράν «κατέβασε» άνδρα ποδοσφαιριστή σε αγώνα γυναικών!

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιορδανίας!

Πιο συγκεκριμένα ζήτησε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ασίας να υποβάλει παίκτρια της γυναικείας ομάδας του Ιράν σε τεστ φύλου.

Κι αυτό γιατί ισχυριζόταν ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το Ιράν είχε νικήσει την Ιορδανία στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας την πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλλου Ασίας, είχε αγωνιστεί με άνδρα στη σύνθεσή του, με την καταγγελία να αφορά στην τερματοφύλακα των αντιπάλων της.

Πάντως, μετά από εξέταση της AFC (ομοσπονδία της Ασίας) αποδείχθηκε ότι την εστία του Ιράν την υπερασπίστηκε γυναίκα. Ο λόγος για την Ζόρε Κουνταέι, η οποία αγωνίζεται στην Ζομπ Αχάν.

🚨BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female.



Koudaei, Zob Ahan goalkeeper, has been a target for such allegations throughout the years. pic.twitter.com/rqprpDHIZS