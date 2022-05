Ο Μητσοτάκης φορώντας καπελάκι τζόκεϊ πήγε να δει τον αγώνα Μπόστον Σέλτικς-Μαϊάμι Χιτ!

Λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε και πάλι στις ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά το πρόγραμμά του δεν ήταν τόσο φορτωμένο, καθώς είχε να μιλήσει μόνο στην τελετή αποφοίτησης του Boston College.

Έτσι, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Ελλάδα επισκέφτηκε το «TD Garden», όπου παρακολούθησε το τέταρτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ, για τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ..

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος φορούσε καπελάκι τζόκεϊ, λίγο έλειψε να περάσει απαρατήρητος.

Αυτό όμως τελικά δεν συνέβη, καθώς τον εντόπισε –άθελά του– δημοσιογράφος του «The Athletic», στην προσπάθειά του να αναδείξει την παρουσία στις εξέδρες των παικτών των Ντιτρόιτ Πίστονς, Κέιντ Κάνιγχαμ, Αϊζάια Στιούαρτ και Κίλιαν Χέις, οι οποίοι είχαν καθίσει δίπλα του.

Έτσι κάποια στιγμή που η κάμερα του ABC τους εντόπισε, έδειξε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρακολουθεί το ματς.

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας πρωθυπουργός παρακολουθεί αγώνα ΝΒΑ, καθώς και πριν δύο χρόνια, προτού συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε παρακολουθήσει διά ζώσης το παιχνίδι των Ουάσιγκτον Γουίζαρντς με τους Μπόστον Σέλτικς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Σέλτικς επικράτησαν άνετα 102-82 των Χιτ και ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2.

Cade Cunningham, Isaiah Stewart and Killian Hayes are randomly at this Celtics-Heat playoff game lmao