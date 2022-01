Συνεχίζονται οι γκάφες στο Κόπα Άφρικα: Aκούστηκε λάθος ύμνος πριν το ματς Μαυριτανία-Γκάμπια!

Τα ευτράπελα και οι γκάφες στο εφετινό Κόπα Άφρικα δεν έχουν τελειωμό...

Κι αυτό γιατί, μετά τα όσα κωμικοτραγικά συνέβησαν στο ματς Τυνησία-Μάλι, με τον διαιτητή που... βιαζόταν να σφυρίξει τη λήξη της αναμέτρησης, και στο παιχνίδι Μαυριτανία - Γκάμπια έλαβε χώρα ένα απίστευτο γεγονός.

Αυτή τη φορά η γκέλα των διοργανωτών έγινε στην ανάκρουση του ύμνου της Εθνικής Μαυριτανίας.

Πιο συγκεκριμένα αυτό που ακούστηκε από τα μεγάφωνα μόνο ο ύμνος των Μαυριτανών δεν ήταν, κι έτσι σταμάτησε ο ήχος άμεσα.

Τα λεπτά περνούσαν χωρίς να βρεθεί ο σωστός ύμνος, κι έτσι ο Αμπουμπακάρ Καμαρά και οι συμπαίκτες του αναγκάστηκαν να τον τραγουδήσουν χωρίς τη συνοδεία μουσικής, προκειμένου να αρχίσει το ματς.

Aboubakar Kamara shakes his head after the wrong anthem is played for Mauritania. The players look confused #AFCON2021 #MTNGAM #MRTGMB pic.twitter.com/ZclXZcdDcV