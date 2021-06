ΝΒΑ: Ξεπέρασε τον Κιντ στη λίστα με τα περισσότερα «triple double» στα πλέι οφ ο Ουέστμπρουκ

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ κατέγραψε άλλο ένα «triple double», φτάνοντας τα 12 στα πλέι οφ, επίδοση που τον έδωσε το δικαίωμα να ξεπεράσει τον Τζέισον Κιντ.

Ο άσος των Ουίζαρντς είχε 19 πόντους, 21 ριμπάουντ και 14 ασίστ στην νίκη με 122-114 επί των Σίξερς και βρέθηκε στην 3η θέση της λίστας με τα περισσότερα «triple double» στα πλέι οφ, στην ιστορία του ΝΒΑ.

Πρώτος είναι ο θρυλικός Μάτζικ Τζόνσον με 30, ενώ ακολουθεί ο Λεμπρόν Τζέιμς με 28.

Congrats to @russwest44 of the @WashWizards for moving up to 3rd on the #NBAPlayoffs TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/7hCahEeUDy