Laver Cup: Θρίαμβος για την ομάδα της Ευρώπης

Με θριαμβευτικό τρόπο ολοκλήρωσε το φετινό Laver Cup η ομάδα της Ευρώπης, καθώς επιβλήθηκε με 14-1 της ομάδας του κόσμου και έκανε το «4 στα 4» στη διοργάνωση.

Οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ δεν άφησαν τους Ράιλι Οπέλκα και Ντένις Σαποβάλοφ να μειώσουν σε 9-4, ώστε να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για μία επική ανατροπή και μετά από 96 λεπτά αγώνα, επικράτησαν με 6-2, 6-7(4), 10-3, «κλειδώνοντας» και μαθηματικά τον τίτλο για τους «μπλε».

Another chapter in the dynasty is written.@AndreyRublev97 and @AlexZverev defeat Opelka and Shapovalov, 6-2 6-7(4) 10-3 to claim Team Europe's fourth #LaverCup title. pic.twitter.com/FRG2fIkBgi