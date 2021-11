Διακοπή στο ντέρμπι Λιόν-Μαρσέιγ - Ο Παγέ δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι!

Το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Ligue 1, ανάμεσα στη Λιόν και στην Μαρσέιγ διακόπηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο αρχηγός των φιλοξενούμενων Ντιμίτρι Παγέ χτυπήθηκε από μπουκάλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 10λεπτου στο στάδιο «Γκρουπάμα».

Ο Παγέ έπεσε στο έδαφος, ενώ ήταν έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στ΄ αποδυτήρια μετά από εντολή του διαιτητή της αναμέτρησης, Ρουντί Μπουκέ.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της Μαρσέιγ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με παγοκύστη στο κεφάλι του.

Οπαδός της Λιόν χαστούκισε τον «ένοχο» που πέταξε το μπουκάλι στον Παγέ!

Ο ανεγκέφαλος που πέταξε το μπουκάλι στον Παγέ βρέθηκε και μάλιστα απομακρύνθηκε άμεσα από τις αστυνομικές Αρχές που ήταν στο «Groupama Stadium».



Μάλιστα ένας φίλαθλος των «λιονέ» κατευθύνθηκε στο μέρος όπου βρισκόταν ο οπαδός που πέταξε το μπουκάλι, χαστουκίζοντάς τον... παραδειγματικά για την ανοησία του αυτή!

The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended.pic.twitter.com/TLsNGoXFkw