Λειψία: Νοκ-άουτ για δύο εβδομάδες ο Ουπαμεκανό

Πρόβλημα με τον Νταγιό Ουπαμεκανό προέκυψε στη Λειψία.

Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος στόπερ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και θα μείνει στα… πιτς για δύο εβδομάδες (10 με 14 ημέρες όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου).

Το καλό για τη Λειψία είναι ακολουθεί η διακοπή των πρωταθλημάτων, λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων και ως εκ τούτου ο Ουπαμεκανό θα λείψει μόνο από την ερχόμενη αναμέτρηση με την Αρμίνια Μπίλεφελντ, για την 26η αγωνιστική της Bundesliga.

Squad update 📢



Dayot #Upamecano picked up a muscle injury to his right calf in the game against @eintracht_eng and will be out for the next 10 to 14 days.



🔴⚪ #RBLeipzig #RBLSGE pic.twitter.com/CJVriECczj