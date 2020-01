Live: Φέντερερ-Τζόκοβιτς 0-1 σετ (6-7, 1-2)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης η μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στον Ρότζερ Φέντερερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, για την ημιτελική φάση του Australian Open.

Οι δύο μεγάλοι τενίστες διασταυρώνουν τα ξίφη τους για 50η φορά στην καριέρα τους, έχοντας ως στόχο φυσικά μια θέση στον τελικό του τουρνουά.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο Σέρβος προηγείται με 3-1 νίκες του «Βασιλιά».

Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Τιμ και τον Ζβέρεφ είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή στις 10:30.

Ο Τζόκοβιτς αν και βρέθηκε να χάνει με 5-2 games στο πρώτο σετ κατάφερε, πραγματοποιώντας τη δική του αντεπίθεση να το κατακτήσει στο τάι μπρέικ, μετά από 62 λεπτά αγώνα.

