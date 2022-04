Mουντιάλ 2022: Η κλήρωση έβγαλε όμιλο-«φωτιά» με Ισπανία και Γερμανία!

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Ντόχα η κλήρωση των ομίλων του επερχόμενου Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου στο Κατάρ.

Δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες, Ισπανία (2010) και Γερμανία (1954, 1974, 1990, 2014), στον ίδιο όμιλο (5ο), η φιναλίστ του 2018, Κροατία, μαζί (στον 5ο όμιλο) με το Βέλγιο, που έφτασε στα ημιτελικά στη Ρωσία και η τελευταία παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γαλλία με την Δανία του Κρίστιαν Έρικσεν, συνθέτουν τρεις από τους πέντε ομίλους με δύο ευρωπαϊκές ομάδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνύπαρξη Αγγλίας, ΗΠΑ και Ιράν στον 2ο όμιλο, ενώ η πρεμιέρα (21/11) του Μουντιάλ θα παρουσιάσει τον αγώνα του Κατάρ με τον Ισημερινό.

Οι οκτώ όμιλοι της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ (21/11-18/12), όπως προέκυψαν μετά την κλήρωση που έγινε στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο της Ντόχα (Doha Convention Center/DECC):

1ος: Κατάρ, Ολλανδία, Σενεγάλη, Ισημερινός

2ος: Αγγλία, ΗΠΑ, Ιράν, ευρωπαϊκό play off (Ουαλία/ Σκωτία-Ουκρανία)

3ος: Αργεντινή, Μεξικό, Πολωνία, Σαουδική Αραβία

4ος: Γαλλία, Δανία, Τυνησία, Αυστραλία/Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή Περού

5ος: Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία, Κόστα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία

6ος: Βέλγιο, Κροατία, Μαρόκο, Καναδάς

7ος: Βραζιλία, Ελβετία, Σερβία, Καμερούν

8ος: Πορτογαλία, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα, Γκάνα



Το πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει γνωστό αύριο (2/4), αφού από σήμερα δεν είναι δυνατό να γίνει γνωστό ακριβώς ποια ημέρα και ώρα θα διεξαχθεί ο καθένας από τους αγώνες.

Οι ημερομηνίες του Μουντιάλ

Φάση ομίλων: 21 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου

Φάση «16»: 3-6 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά: 9 και 10 Δεκεμβρίου

Ημιτελικά: 13 και 14 Δεκεμβρίου

Αγώνας 3ης θέσης: 17 Δεκεμβρίου

Τελικός: 18 Δεκεμβρίου

Παρουσιαστές της κλήρωσης ήταν ο Βρετανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα και η αθλητική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ρεσμίν Τσοουντχάρι, ενώ η Αιγύπτια ηθοποιός Σεριχάν κέρδισε το χειροκρότημα με φόντο γραφικά εμπνευσμένα από τη Μέση Ανατολή.

Οι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Ντόχα ευελπιστώντας να πάρουν μια γεύση από μερικά από τα μεγάλα ονόματα που παρευρέθηκαν, μεταξύ των οποίων πρώην πρωταθλητές όπως ο Γερμανός Λόταρ Ματέους, ο Ιταλός Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο και ο Βραζιλιάνος Καφού.

Εκατοντάδες ρεπόρτερ και τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο κατασκήνωσαν εντός και περιμετρικά του χώρου, καθώς πλησίαζε το σούρουπο και οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας μειώθηκαν.

Οι 29 χώρες που έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στους τελικούς κληρώνονται αυτή την ώρα σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων ομάδων με τρεις θέσεις να μένουν κενές επειδή δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα μέσω των προκριματικών αγώνων.

Το επίσημο soundtrack της διοργάνωσης...

Hayya Hayya (Better Together) is the first single of the multi-song #FIFAWorldCup Qatar 2022™ Official Soundtrack 🎶 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

Στο πλαίσιο της κλήρωσης παρουσιάστηκε και η μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου...

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone!



Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

Το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το οποίο θα παλέψουν οι ομάδες στο Κατάρ...

Your chance to be there starts now! 🎟 🏆 #WorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 19, 2022