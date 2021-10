Λέικερς: Πιάστηκαν στα χέρια οι Ντέιβις και Χάουαρντ στη διάρκεια του ματς με τους Σανς!

Δεν ξέρουμε αν στους Λέικερς γνωρίζουν τον αείμνηστο Έλληνα ηθοποιό, Ντίνο Ηλιόπουλο, ωστόσο μία ατάκα του θρυλικού Έλληνα ηθοποιού ταιριάζει γάντι στην κατάσταση, που επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ο λόγος φυσικά για την ατάκα «Σήμερα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα», που είχε εκστομίσει στην ταινία «Ο Ατσίδας» και η οποία μας ήρθε στο μυαλό μετά το... ενδοοικογενειακό επεισόδιο, που σημειώθηκε στο ματς με τους Σανς.

Πιο συγκεκριμένα μία έντονη διαφωνία ανάμεσα στον Άντονι Ντέιβις και τον Ντουάιτ Χάουαρντ στη διάρκεια τάιμ άουτ προκάλεσε πανικό στον πάγκο της ομάδας του Λος Άντζελες, με τους δύο συμπαίκτες να έρχονται στα χέρια.

Εν τέλει χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων (Ρόντο, Μπράντλι, Λεμπρόν και Μονκ), δεν ξέφυγε κι άλλο η κατάσταση, ωστόσο, όπως είναι φυσικό η εικόνα αυτή έχει γίνει viral από τα ξημερώματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates 😳pic.twitter.com/fyfxBtf0oO