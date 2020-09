Με τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς στον «τελικό» με τους Χιτ

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθούν οι Μιλγουόκι Μπακς στον αποψινό (22:30 COSMOTE SPORT 4) «τελικό» με τους Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι ως γνωστόν έχουν κάνει το 3-0 στη σειρά και αν κερδίσουν και απόψε θα πάρουν την πρόκριση.

Ο Έλληνας αστέρας των «ελαφιών» θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Game 4 της σειράς παρά το διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο που αποκόμισε στο τρίτο παιχνίδι.

Ως γνωστόν ο «Greek Freak» είχε δηλωθεί ως αμφίβολος για τον αποψινό αγώνα, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας του ματς θα αγωνιστεί, με την ελπίδα ότι η ομάδα του Μπουντενχόλζερ θα μειώσει σε 3-1 και θα κρατηθεί ζωντανή στη σειρά.

Giannis Antetokounmpo is available for Game 4. pic.twitter.com/QAqEbrX5pV