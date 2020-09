Με τον Αντετοκούνμπο για δεύτερη συνεχή χρονιά η κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ!

Ο... χορός των διακρίσεων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη εφετινή σεζόν στο ΝΒΑ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς μέχρι την απόλυτη ανταμοιβή, τον back to back τίτλο του MVP στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Μετά την ανάδειξη του σε κορυφαίο αμυντικό της χρονιάς 2019-20 και τη θέση του στην κορυφαία αμυντική πεντάδα, σήμερα ανακοινώθηκε ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν το όνομά του είναι στην πρώτη πεντάδα του ΝΒΑ!

Στην έβδομη σεζόν του στο ΝΒΑ, ο Giannis είχε μέσο όρο 29.5 πόντους (5ος στο NBA), 13.6 ριμπάουντ (2ος στο NBA) και 5.6 ασίστ, ενώ σούταρε με 55.3% εντός πεδιάς.

Επίσης, είναι ο μοναδικός παίκτης της εφετινής αγωνιστικής περιόδου που βρίσκεται στο top-15 σε σκοράρισμα και ριμπάουντ και έχει μέσο όρο το λιγότερο 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα.

O «Greek Freak» με τη σημερινή νέα διάκριση αποτελεί μαζί με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάαρ τους μόνους παίκτες στην Ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς με διαδοχικές διακρίσεις πρώτης πεντάδας του ΝΒΑ.

Οι υπόλοιποι παίκτες που απαρτίζουν την πρώτη πεντάδα είναι οι Άντονι Ντέιβις (Λ.Α. Λέικερς), Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας Μάβερικς), Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λ.Α. Λέικερς).

Δεύτερη πεντέδα: Κρις Πολ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), Ντάμιαν Λίλαρντ (Πόρτλαντ Μπλέιζερς), Καουάι Λέοναρντ (Λ.Ά. Κλίπερς), Πασκάλ Σιάκαμ (Τορόντο Ράπτορς), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς).

Τρίτη πεντάδα: Μπεν Σίμονς (Φιλαδέλφεια 76ers), Ράσελ Ουέστμπρουλ (Χιούστον Ρόκετς), Τζίμι Μπάτλερ (Μαϊάμι Χιτ), Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς), Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα Τζαζ).

Congratulations to the 2019-20 All-NBA First Team! ⭐️ pic.twitter.com/rGYCKdjT8K