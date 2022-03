Μεξικό: Για ένα χρόνο τιμωρήθηκε η έδρα της Κερετάρο - 14 συλλήψεις για τα φονικά επεισόδια!

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μεξικού επέβαλε μεγάλες κυρώσεις στην Κερετάρο για τα φονικά επεισόδια που σημειώθηκε στο ματς με την Άτλας, με την ομάδα πάντως να γλιτώνει την αποβολή από το πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ξέσπασαν επεισόδια, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 22, από τους οποίους οι τρεις παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μεξικανική λίγκα ανακοίνωσε πως η Κερετάρο θα αγωνίζεται για ένα χρόνο χωρίς φιλάθλους στα εντός έδρας παιχνίδια της, ενώ απαγορεύεται στους οπαδούς της να παρακολουθούν και τους εκτός έδρας αγώνες της για τα επόμενα τρία χρόνια!

Ο κυβερνήτης της περιοχής έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι συλλήψεις όσων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις κάμερες ασφαλείας και ήδη 14 βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας και θα τους απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα σχετικά ρεπορτάζ από το Μεξικό, ένας από τους συλληφθέντες οδηγήθηκε ενώπιον των αρχών αφού τον κατήγγειλε η μητέρα του (!) για όσα έκανε στο ματς.

«Συνολικά είναι 14 οι συλλήψεις που έγιναν. Μια εξ αυτών ολοκληρώθηκε με την βοήθεια μιας μητέρας που έφερε τον γιο της για να τον παραδώσει στην αστυνομία. Οι συλλήψεις έγιναν στις περιοχές Κερετάρο, Κολόν και Ελ Μαρκές» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εισαγγελίας.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9