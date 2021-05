Μεσίνα: «Στο παρελθόν ήμουν πάντα το φαβορί με τις ομάδες μου»

Στο γεγονός ότι σε παλιότερα final 4 οι ομάδες του ήταν το φαβορί ενώ στην Κολωνία η Μιλάνο θα παραταχθεί ως αουτσάιντερ στάθηκε ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Έτορε Μεσίνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Για την απουσία της Αρμάνι Μιλάνο από τα Final 4: «Ήμασταν 29 χρόνια μακριά από το Final Four. Tα 7 χρόνια της Μπαρτσελόνα είναι τίποτα μπροστά στα δικά μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ο ιδιοκτήτης μας είναι τρομερός, οι φίλαθλοι το ίδιο. Το ιταλικό μπάσκετ χρειάζεται να βρίσκεται εδώ. Η Εθνική ομάδα μπορεί να φέρει επίσης έσοδα, χορηγούς, ενδιαφέρον στη χώρα. Είναι κάτι σημαντικό, πέρα από την δική μας ομάδα».



Για την πρώτη φορά κάποιων παικτών του σε Final 4: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις για πρώτη φορά σε Final Four. Oι βετεράνοι μας θα μας βοηθήσουν πολύ, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα. Θα δείξουν τον δρόμο. Το να είσαι εδώ με μία ομάδα της χώρας σου είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και με την ΤΣΣΚΑ εκπροσωπούσαμε ένα έθνος. Στο παρελθόν ήμουν πάντα το φαβορί με τις ομάδες μου, τώρα δεν περιμένουν πολλοί να κερδίσουμε».



Για τον ρόλο του αουτσάιντερ: «Αυτό μας κάνει να νιώθουμε καλά όμως. Είναι φανταστικό για μένα, το διασκεδάζω πολύ. Δίνω μεγάλη αξία στο ταξίδι μέχρι εδώ, στην δουλειά, στη συνέπεια. Το να είμαστε εδώ είναι κάτι σαν επιβράβευση για εμάς. Είμαι χαρούμενος. Μπορεί να είναι η τελευταία μου συνέντευξη Τύπου σε Final Four, θέλω να το απολαύσω».