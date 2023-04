Μαγικό γκολ με ψαλιδάκι στην τελευταία φάση αγώνα στην Ουρουγουάη

Ένα μυθικό γκολ με ψαλιδάκι σημειώθηκε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης.

Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα της Πενιαρόλ με την Πλάζα Κολόνια για τη 12η αγωνιστική της λίγκας ο επιθετικός της πρώτης, Αμπέλ Ερνάντες είδε την μπάλα να του στρώνεται και, πιάνοντας ένα ασύλληπτο ψαλιδάκι από το σημείο του πέναλτι, την έστειλε στα δίχτυα, χαρίζοντας με buzzer beater τη νίκη (2-1) στην ομάδα του!

Abel Hernández really did 𝐭𝐡𝐢𝐬 with the last kick of the game to win it for Peñarol 🤯🚲



(via @tenfieldoficial) pic.twitter.com/ntF8Wos4Bm