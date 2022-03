Miami Open: Ο Ζβέρεφ «φρέναρε» τον Κοκκινάκη και προκρίθηκε στους «8»

Η πορεία του Θανάση Κοκκινάκη στο Miami Open σταμάτησε στην φάση των «16». Το εμπόδιο του Αλεξάντερ Ζβέρεφ αποδείχθηκε αξεπέραστο για τον Ελληνοαυστραλό τενίστα, με τον Γερμανό να επικρατεί με 2-0 και να παίρνει το "εισιτήριο" για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Το νο2 του ταμπλό έφτασε στη νίκη με 6-4, 6-4 μετά από μιάμιση ώρα αγώνα κι έκλεισε θέση για τους "8", όπου τον περιμένει ο Κάσπερ Ρουντ (νο6 του ταμπλό) σε ένα αμφίρροπο ματς ανάμεσα σε δύο εξαιρετικούς παίκτες.

Απέναντι στον Κοκκινάκη, ο οποίος πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του απέναντι στον Γερμανό, ο Ζβέρεφ σέρβιρε εξαιρετικά, δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να του κάνει ούτε ένα break και οδήγησε τον αγώνα όπως ακριβώς ήθελε.

