Το μήνυμα συμπαράστασης της Euroleague στους πληγέντες από τον φονικό σεισμό

Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε η Euroleague στους πληγέντες από τον ισχυρό σεισμό που «ταρακούνησε» την Ελλάδα και την Τουρκία και οδήγησε στον θάνατο δύο παιδιά στη Σάμο και 12 άτομα μέχρι στιγμής στη γειτονική χώρα.

«H Ευρωλίγκα προσφέρει τα θερμά της συλλυπητήρια για όλους όσους επλήγησαν από τον σημερινό σεισμό στην Ελλάδα και την Τουρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά στο τιτίβισμά της.

Euroleague Basketball offers heartfelt condolences for all those affected by today's earthquake in Greece and Turkey 🙏