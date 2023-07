Μουντιάλ γυναικών: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Αυστραλία, 1-0 την Ιρλανδία

Με το... δεξί μπήκε η Αυστραλία στην τελική φάση του Μουντιάλ ποδοσφαίρου των γυναικών, το οποίο συνδιοργανώνει με τη Νέα Ζηλανδία.

Παρά την απουσία, λόγω τραυματισμού, της αρχηγού Σαμ Κερ, η ομάδα του Τόνι Γκούσταφσον ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης, επικρατώντας 1-0 της Ιρλανδίας στο "Stadium Australia" του Σίδνεϊ, σε μια αναμέτρηση την οποία παρακολούθησε ο αριθμός ρεκόρ των 75.784 θεατών.

Τη νίκη στην εθνική Αυστραλίας χάρισε η Στέφανι Κάτλεϊ, η οποία πήρε το περιβραχιόνιο της αρχηγού και σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Ιρλανδία, η οποία δυσκόλεψε τις «οικοδέσποινες» με τη «σφικτή» άμυνά της, πίεσε για την ισοφάριση, ωστόσο η Αυστραλία διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος και ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της στο τουρνουά, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις νίκες που πανηγύρισε μέσα στη χρονιά κόντρα σε Αγγλία, Ισπανία και Γαλλία.

🇦🇺 @TheMatildas get their #FIFAWWC campaign underway with a victory! 🤩 #BeyondGreatness