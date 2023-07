Μπάσκετ: Ανανέωσε με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ο Πασκουάλ

Yπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται η Ζενίτ.

Παρά τις «σειρήνες» που υπήρξαν από συλλόγους της EuroLeague ο Καταλανός τεχνικός αποφάσισε να παραμείνει στον πάγκο του συλλόγου της Αγίας Πετρούπολης, ανανεώνοντας τη συνεργασία τους για ακόμη έναν χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζενίτ έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά με την απόκτηση των Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς και Κάιλ Κούριτς.

Basketball club Zenit and coach Xavi Pascual will continue their collaboration at least until the end of the 2023/24 season 🤝🇪🇸 pic.twitter.com/Q96zNxFQ8v