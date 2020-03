Mπάσκετ: Αποδέχτηκαν όλοι στην Μπαρτσελόνα τις περικοπές

Η ομάδα μπάσκετ της Μπαρτσελόνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης γνωστοποίησε ότι όλοι οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και το προσωπικό των «μπλαουγκράνα» αποδέχθηκαν τις περικοπές στους μισθού τους, που έγιναν λόγω της οικονομικής ζημιάς που υπέστη ο σύλλογος, μετά την έξαρση του κορωνοϊού.



Παράλληλα οι «μπλαουγκράνα» διέψευσαν τις φήμες που ήθελαν μερικά μέλη της να μην αποδέχονται τη συγκεκριμένη πρόταση, ενώ παράλληλα τους ευχαρίστησε για την αφοσίωση και την κατανόησή τους.

