Μπάσκετ: Οι ΗΠΑ συνέτριψαν 145-69 τη Νότια Κορέα και πέτυχαν ρεκόρ πόντων σε Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών!

Νέο ρεκόρ πόντων όλων των εποχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών έκανε η εθνική ομάδα των ΗΠΑ στη νίκη της με 145-69 επί της Νότιας Κορέας, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Το προηγούμενο ρεκόρ πόντων κατείχε η Βραζιλία από το 1990 με 143 πόντους απέναντι στη Μαλαισία.

Οι 145 πόντοι αποτελούν και ρεκόρ για την εθνική ΗΠΑ των γυναικών που δύο φορές στο παρελθόν είχαν πετύχει 119 πόντους. Κορυφαίες για τις Αμερικανίδες ήταν οι Μπριόνα Τζόουνς και Έι'τζα Ουίλσον με 24 και 20 πόντους αντίστοιχα, ενώ έξι ακόμη παίκτριες των ΗΠΑ σημείωσαν διψήφιο νούμερο πόντων.

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν αήττητες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στον 1ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τέσσερα στα τέσσερα και θα επιδιώξουν να υπερασπιστούν τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, ο οποίος αν έλθει θα είναι ο 11ος στην Ιστορία τους, νούμερο ρεκόρ!

