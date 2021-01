Μπάσκετ: Υπέγραψε στη Λοκομοτίβ Κουμπάν ο Γκος

Στη Ρωσία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος, μετά το πέρασμά του από το NBA.

Πιο συγκεκριμένα ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ, μετά τη λύση της συνεργασίας του με τους Γιούτα Τζαζ, ήρθε σε συμφωνία με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, η οποία την Τρίτη ανακοίνωσε κι επισημα την απόκτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι τελευταία ομάδα του Γκος στην Ευρώπη ήταν ο Ολυμπιακός, στον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 2018/19.

Найджел Уильямс-Госс стал игроком «Локо»! 💪

Больше информации и комментарий главного тренера на нашем сайте: https://t.co/qo7mzf0w65 ⁰—⁰@NigelWG5 joins Loko! The American guard signed a contract with Loko till the end of the season. For more information, visit our website. pic.twitter.com/28EJdWzZQ5