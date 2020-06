Μπάσκετ: Υπέγραψε στην Μπαχτσεσεχίρ ο Έρικ Γκριν

Στο τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έρικ Γκριν.



Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού ήρθε σε συμφωνία με την Μπαχτσεσεχίρ, υπογράφοντας μαζί της μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως γνωστοποίησε την Πέμτη μέσω Twitter ο μάνατζέρ του.

Ο 29χρονος άσος, ο οποίος ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Κίνα με τους Fujian Sturgeons, ενω ακολούθως μετακόμισε στην ισπανική Ρεάλ Μπέτις, έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Τουρκία: την αγωνιστική περίοδο 2018/19 στη Φενέρμπαχτσε.

"Sniper" is back in Turkey, this time with @BKBasketbol on a 1 year deal! Good luck 💪💪💪 #octagonfamily pic.twitter.com/tVfuaUTw4N