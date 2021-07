Μπάσκετ: Ο Κέβιν Ντουράντ πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής των ΗΠΑ σε Ολυμπιακούς Αγώνες πέρασε ο Κέβιν Ντουράντ, στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής του Ά ομίλου με την Τσεχία, στο Τόκιο, το Σάββατο (31/7).

Ο 32χρονος σούπερ σταρ των Μπρούκλιν Νετς με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 34-33 απέναντι στην Τσεχία, 6:18 πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τον Καρμέλο Άντονι!

