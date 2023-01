Μπάσκετ: Tέλος εποχής για τη Μάγια Μουρ

Με δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια (2012, 2016) ως μέλος της εθνικής των ΗΠΑ, δύο τίτλους Euroleague (2012 με Βαλένθια, 2018 με Εκατέρινμπουργκ) και τέσσερα δαχτυλίδια στο WNBA (2011, 2013, 2015, 2017) με τη Μινεσότα Λινξ, η Μάγια Μουρ αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να βάλει τέλος στη λαμπρή αθλητική καριέρα της.

Η 33χρονη σήμερα Μάγια Μουρ δεν είχε αγωνιστεί από το 2019, καθώς είχε αφιερωθεί στην προσπάθεια για αθώωση του Τζόναθαν Άιρονς.

Ο τελευταίος είχε καταδικαστεί για διάρρηξη και επίθεση με όπλο το 1998 και αφού η Μουρ κατάφερε να τον βγάλει από τη φυλακή το καλοκαίρι του 2020, αποδέχτηκε την πρόταση γάμου που της έκανε.

Minnesota Lynx legend Maya Moore announced her retirement from the WNBA on Monday, officially closing the door on a legendary career.@M_Hansen13 has the latest on Moore’s retirement announcement and looks back at her career both on and off the court. https://t.co/7FmSo5tprx