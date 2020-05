Μπάσκετ: Τέλος κι επίσημα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Κουφός

Μετά τον Ρον Μπέικερ και ο Κώστας Κουφός αποτελεί παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Ελληνας σέντερ, είχε υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τη ρωσική ομάδα, με ετήσιες αποδοχές περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ.

Η ΤΣΣΚΑ διατηρούσε δικαίωμα να τον αφήσει ελεύθερο μετά την πρώτη σεζόν, κάτι το οποίο και έκανε.

Το tweet της ομάδας ανέφερε τα εξής:

«Ευχαριστούμε @kostakoufos!

Η ομάδα μας χρησιμοποίησε την οψιόν του συμβολαίου για να λήξει τη συνεργασία της με τον σέντερ, Κώστα Κουφό.

Ο Κουφός αποφάσισε να κάνει ντεμπούτο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά από 11 χρόνια στο NBA με πέντε διαφορετικές ομάδες και υπέγραψε με την ΤΣΣΚΑ τον Ιούλιο του 2019».

Την εφετινή σεζόν, ο Κουφός είχε 8.4 πόντους και 5.2 ριμπάουντ μέσο όρο σε 15 λεπτά συμμετοχής στην VTB League και 3.7 πόντους και 2.8 ριμπάουντ μέσο όρο σε εννέα λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Thank you, @kostakoufos! 👏



Our club used the contract option to part ways with center Kosta Koufos.



Koufos decided to debut in European club basketball after 11 years in the NBA with 5 different teams, he signed with CSKA in July of 2019.#CSKAbasket pic.twitter.com/2fcFFTYrNt