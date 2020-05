Ο Στιβ Κερ για τον θάνατο του Αφροαμερικανού: «Είναι φόνος»

«Αυτός είναι φόνος. Είναι αηδιαστικό. Σοβαρά, τι διάολο συμβαίνει με τις ΗΠΑ;».

Με αυτήν την ανάρτηση στο twitter ο παλαίμαχος άσος των Σικάγο Μπουλς και νυν προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουοριορς, Στιβ Κερ πήρε θέση για το επεισόδιο που κόστισε τη ζωή στον Αφροαμερικανό, Τζορτζ Φλόιντ, στη Μινεάπολη, από αστυνομικούς, όταν τον έριξαν στο έδαφος κι ένας απ΄ αυτούς τον πίεσε στο λαιμό με το γόνατό του, μέχρι στο σημείο να μην μπορεί να πάρει ανάσα και να πεθάνει από ασφυξία.

This is murder. Disgusting. Seriously, what the hell is wrong with US???? https://t.co/wesEwd4Bb2