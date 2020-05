NBA: Ξυρίζει το κεφάλι του για φιλανθρωπικό σκοπό ο προπονητής των Ουίζαρντς

Οι εποχές που ζούμε είναι πρωτόγνωρες και δύσκολες και ο καθένας προσπαθεί να βοηθήσει με τον τρόπο του. Έτσι λοιπόν και ο προπονητής των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Στιβ Μπρουκς, ανακοίνωσε πως θα αφήσει την κόρη του να ξυρίσει το κεφάλι του αν οι δωρεές στο «Feeding the Frontlines» ξεπεράσουν τα 25 χιλιάδες δολάρια!

«Όπως μπορείτε να δείτε, χρειάζομαι απελπισμένα ένα κούρεμα και η κόρη μου με απειλεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες» είπε ο Μπρουκς και συνέχισε: «Έτσι, της είπα αν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε 25.000 $, θα την αφήσω να ξυρίσει όλα τα μαλλιά μου».

Το «Feeding the Frontlines» παρέχει γεύματα για τους πρώτους ανταποκριτές και το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης.

Introducing the #BrooksLooksChallenge pres. by @FreshVineWine! 💈



Like many of you, Coach Brooks needs a haircut desperately. He will allow his daughter, Lexi, to cut his hair if $25,000 in donations are reached for Feeding The Frontlines!



DONATE: https://t.co/pbVMHrczg4 pic.twitter.com/2lkANTCs0g