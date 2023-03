NBA: Ο Σον Κεμπ συνελήφθη επειδή ενεπλάκη σε περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών

Μπλεξίματα με τον νόμο αντιμετωπίζει για ακόμη μία φορά ο Σον Κεμπ.

Ο άλλοτε αστέρας του ΝΒΑ με μεγάλη καριέρα στους Σιάτλ Σούπερσονικς, αυτή τη φορά, συνελήφθη στην Ουάσινγκτον, καθώς ενεπλάκη σε περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών.

Συγκεκριμένα ο Κεμπ τέθηκε υπό κράτηση, αφού φέρεται να σήκωσε το όπλο του μέσα από το αυτοκίνητό του και να πυροβόλησε οδηγό άλλου αμαξιού.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η διαφωνία που οδήγησε σε πυροβολισμούς έλαβε χώρα κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο και ένα από τα δύο αυτοκίνητα έφυγε από το σημείο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

At 1:58 pm, an altercation between the occupants of 2 cars led to shots being fired at a parking lot in the 4500 blk of S. Steele St. One car fled. No injuries were reported. A gun was recovered. A 53-yr-old male was booked for Drive-By Shooting. The investigation is ongoing. pic.twitter.com/XTIeU1I4Jj