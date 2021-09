NBA: Πήρε εξιτήριο ο Σέντρικ Σεμπάλος

Ο Σέντρικ Σεμπάλος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έχοντας αναδειχθεί νικητής στη μάχη με τον COVID-19.

Ο 52χρονος πρώην All-Star του NBA ανακοίνωσε ότι είχε προσβληθεί από κορωνοϊό στις 7 Σεπτεμβρίου και έκτοτε αναρτούσε την πορεία της υγείας του από τo νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένης της παραμονής του στην εντατική. Ωστόσο, σήμερα (21/9), ο Σεμπάλος είχε μόνο καλά νέα, καθώς ανακοίνωσε ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Γεια σε όλους. Έπειτα από 20 μέρες που "περίμενα τον θάνατο", μέσα από τις ευχές σας και τη θετική σας ενέργεια, ΕΙΜΑΙ ΣΠΙΤΙ. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για τη βοήθεια που ο καθένας από εσάς μου έδωσε. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες έκαναν εξαιρετική δουλειά ιδιαίτερα όταν πέρναγα τις πιο δύσκολες στιγμές μου όταν χρειαζόμουν μία έξτρα βοήθεια.

Είναι δύο πράγματα που σε βοηθούν να ξεπεράσεις κάτι τέτοιο, είτε είσαι εμβολιασμένος είτε όχι. Πρώτον η θέλησή σου για ζωή και δεύτερον η υγεία σου γιατί σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά αν είσαι καλυμμένος από το να μην είσαι. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι και θα σας δω σύντομα», έγραψε στο Twitter ο Σεμπάλος.

Hello everyone, after 20 straight days on death row, through his grace and your well wishes and prayers, I AM HOME… I can not thank each and every one of you enough for your help. The doctors and nurses did a great job especially in my darkest days…..▶️ pic.twitter.com/8CKfY7V2ti