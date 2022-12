Νέα «βόμβα» της Marca: «Στην Αλ Νασρ από 1η Ιανουαρίου ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνίζεται στην Αλ-Νασρ από την 1η Ιανουαρίου. Αυτό αναφέρει -στο πρώτο της θέμα- η ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας Marca, σημειώνοντας ότι ο συμβόλαιο του Πορτογάλου σούπερ σταρ με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας θα έχει διάρκεια δυόμισι σεζόν.

Όπως είναι γνωστό, ο Πορτογάλος επιθετικός, που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δύο μέρες πριν ξεκινήσει να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, απέκτησε τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Σίγουρα ο κύριος, ίσως μάλλον ο μοναδικός, λόγος που τον κάνει -εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες της Marca- να αφήσει πίσω του το ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο της Ευρώπη είναι αναμφίβολα οικονομικός.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει η «εικόνα» της Σαουδικής Αραβίας στο εξωτερικό, σε μια χώρα που καθημερινά επιδιώκει να έχει μεγαλύτερο ρόλο στον κόσμο του αθλητισμού.

Εκτιμάται ότι οι αποδοχές του ανά σεζόν, μαζί με τα έσοδα από -«κλεισμένες» από τον σύλλογο- διαφημίσεις θα είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Στην Αλ-Νασρ θα συναντήσει για προπονητή τον Γάλλο Ρούντι Γκαρσιά και θα έχει συμπαίκτες τον Ισπανό αμυντικό, Αλβάρο Γκονσάλεθ και τον Κολομβιανό τερματοφύλακα Νταβίντ Οσπίνα.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo



Almost €200m per season until 2025.



But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.



Nothing done/signed or decided.



Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N