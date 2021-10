Νιούκαστλ: Καλώς ήρθαν τα... πετροδολάρια!

Η 7η Οκτωβρίου του 2021 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων της Νιούκαστλ.

Το μαντάτο που περίμεναν οι φίλοι των «ανθρακωρύχων» εδώ και τόσο καιρό ήταν πλέον γεγονός.

Η αγαπημένη τους ομάδα άλλαξε σελίδα και πέρασε στο κρατικό fund του πρίγκιπα Σαλμάν PIF (80%) και τους συνεταίρους του στην ίδια κοινοπραξία, PCP Capital Partners (10%) και RB Sports & Media (10%)

Το πολυπόθητο «ΟΚ» από την Πρέμιερ Λιγκ ήρθε, μετά από διαπραγματεύσεις και δικαστικής διαμάχης, με τον Μάικλ Άσλεϊ να παραχωρεί εν τέλει τις μετοχές του στον 36χρονο πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έναντι του ποσού των 353 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο άκουσμα της είδησης για την αλλαγή σελίδας στη Νιούκαστλ οι φίλαθλοι της ομάδας έσπευσαν να πανηγυρίσουν στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», ανάβοντας καπνογόνα και τραγουδώντας συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.

Κι αυτό γιατί με την εξαγορά της ομάδας από τους πανίσχυρους Σαουδάραβες είναι αισιόδοξοι ότι οι «ανθρακωρύχοι» θα γιγαντωθούν και θα έρθουν γι'αυτούς πολύ καλύτερες ημέρες. Άλλωστε οι σχέσεις των οπαδών του συλλόγου με τον επί σειρά ετών ιδιοκτήτη της ομάδας, Μάικ Άσλεϊ, ως γνωστόν, δεν ήταν καθόλου καλές.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η συγκεκριμένη συμφωνία θα καταστήσει αυτόματα τις «καρακάξες» έναν από τους πλουσιότερους συλλόγους στον κόσμο.

Kι αυτό γιατί η περιουσία των νέων ιδιοκτητών της εκτιμάται πως είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των ιδιοκτητών της Μάντσεστερ Σίτι και σχεδόν 50 φορές μεγαλύτερη από την περιουσία των ιδιοκτητών της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ποιος είναι ο πρίγκιπας Σαλμάν που μπαίνει στην Πρέμιερ Λιγκ

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει να δούμε ποιο θα είναι το νέο «αφεντικό» στον σύλλογο, που άλλαξε χέρια μετά από 14 χρόνια και ονειρεύεται έναν σημαντικό τίτλο μετά το μακρινό 1955.

Ο πρίγκιπας Σαλμάν, ο οποίος προστέθηκε στη «χρυσή λίστα» των κροίσων της Αραβίας, που εμπλέκονται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το τελευταίο διάστημα κρατούσε χαμηλό προφίλ, ενδεχομένως και εξαιτίας των αντιδράσεων για την εμπλοκή του στη δολοφονία του αντιφρονούντος δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι.

Πάντως φρόντισε να προκαλέσει αίσθηση τόσο στην Αγγλία όσο και γενικά σε όλη την Ευρώπη με το χρυσό deal με τις «καρακάξες».

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️