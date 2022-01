Νόβακ Τζόκοβιτς: Προπονήθηκε για πρώτη φορά στο κεντρικό γήπεδο του Australian Open

Mετά τον δικαστικό του θρίαμβο ο Νόβακ Τζόκοβιτς πάτησε επιτέλους γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τενίστας, λίγες ώρες μετά την απόφαση του αυστραλιανού δικαστηρίου για την πολύκροτη πλέον υπόθεση της βίζας του, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στη Rod Laver Arena.

Ως γνωστόν, ο Νο 1 τενίστας του κόσμου κέρδισε την έφεση και το δικαίωμα να παραμείνει στην Αυστραλία και πλέον προετοιμάζεται για το Αυστραλιανό Open, ποστάροντας μάλιστα μια φωτογραφία από το κεντρικό κορτ.



I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037