Ντε Κολό: «Σίγουρα δεν περιμέναμε αυτή την απόφαση από τον Ομπράντοβιτς»

Με μήνυμά του στα social media ο Νάντο Ντε Κολό αναφέρθηκε στην απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε.

«Σίγουρα δεν ήταν η απόφαση που όλοι περιμέναμε, αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση. Σε ευχαριστώ κόουτς και σου εύχομαι να απολαύσεις το χρόνο σου εκτός παρκέ, ώστε να επιστρέψει σύντομα. #Θρύλος» έγραψε ο Γάλλος γκαρντ στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Definitely not the decision we all expected! but we have to respect his choice. Thank you Coach and enjoy your time off to come back soon... #Legend #Obradovic pic.twitter.com/7MD6MdGgmn