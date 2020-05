ΝΒΑ: Ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Έβερσλι οι Μπουλς

Tο χρονικό μίας προαναγγελθείσης πρόσληψης ολοκληρώθηκε σήμερα, καθώς οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Μαρκ Έβερσλι, ο οποίος θα αναλάβει στους «ταύρους» το πόστο του τζένεραλ μάνατζερ.

Ο Έβερσλεϊ, ο οποίος προέρχεται από τον Καναδά και θα γίνει ο πρώτος αφροαμερικανός GM των Μπουλς, στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Σίξερς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και Τορόντο Ράπτορς ενώ πέρασε μια δεκαετία δουλεύοντας στη Nike.

Welcome our new General Manager, Marc Eversley!