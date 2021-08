ΝΒΑ: Ανανέωσε με τους Νετς μέχρι το 2026 ο Ντουράντ!

Ήταν γνωστο ότι ο Κέβιν Ντουράντ θα παραμείνει στους Νετς ωστόσο πλέον είναι κι επίσημο...

Το Μπρούκλιν ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό αστέρα, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2026, έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το «deal» μεταξύ των δύο πλευρών είναι διάρκειας τεσσάρων ετών και θα τεθεί σε ισχύ από το επόμενο καλοκαίρι, όταν και θα ολοκληρωθεί το υπάρχον συμβόλαιο του KD με άρνηση της οψιόν για τη σεζόν 2022-23.

🗣 IT'S OFFICIAL



The Brooklyn Nets have signed @KDTrey5 to a multi-year contract extension!!! pic.twitter.com/ULopr4fquJ

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 8, 2021